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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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156
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1 хв

В Одесі вночі пролунала серія вибухів

Місто під атакою безпілотників.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота ППО

Робота ППО / © Getty Images

В Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

Видання повідомляє, що у місті пролунали вибухи о 00:50, пізніше пролунала ще серія вибухів.

«В Одесі знову було чутно вибухи, інформують кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 6 липня пролунали вибухи.

Ми раніше інформували, що на лівому березі Києва після потужного вибуху на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

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