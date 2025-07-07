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- Війна
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В Одесі вночі пролунала серія вибухів
Місто під атакою безпілотників.
В Одесі в ніч проти 7 липня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.
Про це йдеться у повідомленні Суспільного.
Видання повідомляє, що у місті пролунали вибухи о 00:50, пізніше пролунала ще серія вибухів.
«В Одесі знову було чутно вибухи, інформують кореспонденти Суспільного», — йдеться у повідомленні.
Перед вибухами голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав місцевих жителів перебувати у безпечних місцях.
Раніше повідомлялося, що у Харкові в ніч проти 6 липня пролунали вибухи.
Ми раніше інформували, що на лівому березі Києва після потужного вибуху на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.