Росія атакує Україну БпЛА: названо напрямок руху

Мапа тривог / © alerts.in.ua

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Україну в ніч проти 6 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

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Групи БпЛА на півночі Сумщини, курс західний (Чернігівщина);

БпЛА на півдні Сумщини, курс південний (Полтавщина);

Ворожі БпЛА в районні Південного, напрямок постійно змінюється;

БпЛА в акваторії Чорного моря, курс змінний.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.