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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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291
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Росія атакує Україну БпЛА: названо напрямок руху

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 6 липня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, сходу та півночі.

  • Групи БпЛА на півночі Сумщини, курс західний (Чернігівщина);

  • БпЛА на півдні Сумщини, курс південний (Полтавщина);

  • Ворожі БпЛА в районні Південного, напрямок постійно змінюється;

  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс змінний.

Раніше повідомлялося, що Україна може зіткнутися з критичною нестачею ракет для систем протиповітряної оборони ще до кінця літа.

Ми раніше інформували, що Росія збільшує кількість атак дронами.

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