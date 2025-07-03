Удар безпілотників по ТЦК у Полтаві: відео та подробиці

Удар дрона по ТЦК у Полтаві / © скриншот з відео

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Влучання російських безпілотників у будівлю Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП під час удару по місту в четвер, 3 липня, потрапило на відео.

Кадри «прильотів» опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на відео, два російські дрони на низькій висоті пролетіли над містом і цілеспрямовано влучили в будівлю військкомату.

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Один за одним пролунали два вибухи.

Дата публікації 16:16, 03.07.25 Кількість переглядів 63 Удар ворожих дронів по ТЦК у Полтаві потрапив на відео

Через обстріл у Полтаві пошкоджено не лише будівлю ТЦК, а й зупинку громадського транспорту, житлові будинки та магазини. В окремих будівлях виникли пожежі, в частині будинків неподалік місця обстрілу вибито вікна, пошкоджено припарковані автомобілі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей.

Обидва загиблі — цивільні, які випадково опинилися поряд з будівлею в момент атаки. Один із них був студентом місцевого вишу, другий — колишнім військовослужбовцем, демобілізованим із лав ЗСУ.

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Кількість поранених поступово наближається до трьох десятків, люди продовжують самостійно звертатися по медичну допомогу.

Серед травмованих — військові, цивільні особи та поліцейський. Шестеро поранених перебувають у тяжкому стані.

Характер травм різний: переломи, осколкові поранення, ампутації пальців. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

За інформацією Полтавської ОВА, о 13:40 рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару.

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Тим часом комунальники продовжують прибирати територію навколо ТЦК. Мешканцям сусідніх з місцем «прильоту» будинків уже почали видавати будівельні матеріали від благодійних організацій.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев назвав російські удари по ТЦК у Полтаві та Кривому Розі цілеспрямованою спробою РФ зірвати мобілізацію в Україні.