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Удар безпілотників по ТЦК у Полтаві: відео та подробиці
Російські дрони цілеспрямовано влучили в будівлю військкомату.
Влучання російських безпілотників у будівлю Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП під час удару по місту в четвер, 3 липня, потрапило на відео.
Кадри «прильотів» опублікували місцеві Telegram-канали.
Як видно на відео, два російські дрони на низькій висоті пролетіли над містом і цілеспрямовано влучили в будівлю військкомату.
Один за одним пролунали два вибухи.
Через обстріл у Полтаві пошкоджено не лише будівлю ТЦК, а й зупинку громадського транспорту, житлові будинки та магазини. В окремих будівлях виникли пожежі, в частині будинків неподалік місця обстрілу вибито вікна, пошкоджено припарковані автомобілі.
Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей.
Обидва загиблі — цивільні, які випадково опинилися поряд з будівлею в момент атаки. Один із них був студентом місцевого вишу, другий — колишнім військовослужбовцем, демобілізованим із лав ЗСУ.
Кількість поранених поступово наближається до трьох десятків, люди продовжують самостійно звертатися по медичну допомогу.
Серед травмованих — військові, цивільні особи та поліцейський. Шестеро поранених перебувають у тяжкому стані.
Характер травм різний: переломи, осколкові поранення, ампутації пальців. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.
За інформацією Полтавської ОВА, о 13:40 рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару.
Тим часом комунальники продовжують прибирати територію навколо ТЦК. Мешканцям сусідніх з місцем «прильоту» будинків уже почали видавати будівельні матеріали від благодійних організацій.
Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев назвав російські удари по ТЦК у Полтаві та Кривому Розі цілеспрямованою спробою РФ зірвати мобілізацію в Україні.