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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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2 хв

Удар безпілотників по ТЦК у Полтаві: відео та подробиці

Російські дрони цілеспрямовано влучили в будівлю військкомату.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Удар дрона по ТЦК в Полтаві

Удар дрона по ТЦК у Полтаві / © скриншот з відео

Влучання російських безпілотників у будівлю Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП під час удару по місту в четвер, 3 липня, потрапило на відео.

Кадри «прильотів» опублікували місцеві Telegram-канали.

Як видно на відео, два російські дрони на низькій висоті пролетіли над містом і цілеспрямовано влучили в будівлю військкомату.

Один за одним пролунали два вибухи.

Через обстріл у Полтаві пошкоджено не лише будівлю ТЦК, а й зупинку громадського транспорту, житлові будинки та магазини. В окремих будівлях виникли пожежі, в частині будинків неподалік місця обстрілу вибито вікна, пошкоджено припарковані автомобілі.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого удару загинуло двоє людей.

Обидва загиблі — цивільні, які випадково опинилися поряд з будівлею в момент атаки. Один із них був студентом місцевого вишу, другий — колишнім військовослужбовцем, демобілізованим із лав ЗСУ.

Кількість поранених поступово наближається до трьох десятків, люди продовжують самостійно звертатися по медичну допомогу.

Серед травмованих — військові, цивільні особи та поліцейський. Шестеро поранених перебувають у тяжкому стані.

Характер травм різний: переломи, осколкові поранення, ампутації пальців. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога.

За інформацією Полтавської ОВА, о 13:40 рятувальники завершили ліквідацію наслідків російського удару.

Тим часом комунальники продовжують прибирати територію навколо ТЦК. Мешканцям сусідніх з місцем «прильоту» будинків уже почали видавати будівельні матеріали від благодійних організацій.

Нагадаємо, начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ Віталій Саранцев назвав російські удари по ТЦК у Полтаві та Кривому Розі цілеспрямованою спробою РФ зірвати мобілізацію в Україні.

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