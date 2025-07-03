Російські війська вдарили по будівлі ТЦК у Полтаві: є загиблі

Стовп диму

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Сьогодні, 3 липня близько 9:00 армія РФ завдав удару по місту Полтава. Внаслідок одного з влучань виникла пожежа в будівлі Полтавського об’єднаного міського ТЦК та СП.

Про це повідомляють Сухопутні війська.

Як зазначається, через інше влучання, поблизу Полтавського обласного ТЦК та СП, виникла пожежа на території приватного житлового будинку.

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«На жаль, є загиблі та поранені, зокрема, з-числа цивільних. На місці працюють екстрені служби», — йдеться у повідомленні.

У Полтавській ОВА деталізували: за попередньою інформацією, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

За попередньою інформацією, на жаль, загинули двоє людей, 11 — поранено. На місці розгорнуто штаб з ліквідації надзвичайних ситуацій. Працюють всі необхідні служби.

Інформація про постраждалих уточнюється та буде повідомлена додатково.

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«Серед постраждалих у Полтаві двоє військових ТЦК і двоє військовослужбовців ЗСУ, які там працювали», — повідомив речник командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев «Суспільному».

Нагадаємо, зранку 3 липня Полтава зазнала масованого удару російських безпілотників. Секретар міськради Катерина Ямщикова закликала мешканців зберігати спокій, утриматися від публікації фото й відео з місць ймовірних влучань, а також не поширювати інформацію про роботу сил ППО.

Тимчасовий очільник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут повідомив, що в регіоні було чутно звуки вибухів. Деталі наразі уточнюються.