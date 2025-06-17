- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 521
- Час на прочитання
- 2 хв
Польща підняла в повітря свої винищувачі: в чому причина
Патрулювання вже завершено.
Польські винищувачі були підняті в небо у вівторок вранці через загрозу з боку російських ракет. Усі сили ППО та розвідки Польщі було приведено у повну бойову готовність для захисту повітряного простору на тлі нового ракетного удару РФ по Україні.
Про це повідомило Оперативне командування ЗС Польщі у соцмережі X.
Як зазначається, на тлі повітряної тривоги в Україні у повітряний простір Польщі було оперативно піднято чергові пари винищувачів. Під посиленим наглядом також перебували системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки.
Згодом у військовому командуванні Польщі повідомили, що патрулювання завершено, але ситуація на кордоні з Україною залишається напруженою. Польські військові запевняють, що будь-яка загроза з повітря не залишиться без відповіді.
Атака Росії на Україну: що відомо
В ніч проти 17 червня Росія здійснила масований обстріл Києва, Одеси та Запоріжжя, застосувавши як ракети, так і ударні дрони. Основний удар прийшовся по житловій інфраструктурі, внаслідок чого є жертви та значні руйнування.
У Києві кількість постраждалих сягнула 60 осіб, з них щонайменше 14 людей загинули. За словами мера столиці Віталія Кличка, у Солом’янському районі повністю обвалився під’їзд багатоквартирного будинку. До лікарень доставили понад 40 постраждалих. На місці виникли масштабні пожежі, знищено житло та об’єкти інфраструктури.
В Одесі під ворожий удар потрапив інклюзивний центр для дітей з особливими потребами, де проводили реабілітаційні заняття, зокрема й каністерапію — метод з участю спеціально навчених собак. На щастя, в момент обстрілу в самому закладі людей не було. Однак серйозно пошкоджено будівлю дитячого садка поблизу.
У Запоріжжі вибухова хвиля пошкодила багатоповерховий житловий будинок і гуртожиток. У понад 50 квартирах вибиті вікна, також знищено близько 30 гаражів у місцевому кооперативі. Обійшлося без постраждалих.