Польша подняла в воздух свои истребители: в чем причина

Польские истребители патрулируют воздушное пространство / © Associated Press

Реклама

Польские истребители были подняты в небо во вторник утром из — за угрозы со стороны российских ракет. Все силы ПВО и разведки Польши были приведены в полную боевую готовность по защите воздушного пространства на фоне нового ракетного удара РФ по Украине.

Об этом сообщило Оперативное командование ВС Польши в соцсети X.

Как отмечается, на фоне воздушной тревоги в Украине в воздушное пространство Польши были оперативно подняты очередные пары истребителей. Под усиленным наблюдением также находились системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки.

Реклама

Впоследствии в военном командовании Польши сообщили, что патрулирование завершено, но ситуация на границе с Украиной остается напряженной. Польские военные уверяют, что любая угроза из воздуха не останется без ответа.

Атака России на Украину: что известно

В ночь на 17 июня Россия осуществила массированный обстрел Киева, Одессы и Запорожья, применив как ракеты, так и ударные дроны.

В Киеве количество пострадавших достигло 60 человек, из них по меньшей мере 14 человек погибли. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Соломенском районе полностью обрушился подъезд многоквартирного дома. В больницы доставили более 40 пострадавших. На месте возникли масштабные пожары, уничтожены жилье и объекты инфраструктуры.

В Одессе под вражеский удар попал инклюзивный центр для детей с особыми потребностями, где проводились реабилитационные занятия, в том числе канистерия — метод с участием специально обученных собак. К счастью, в момент обстрела в самом заведении людей не было. Однако серьезно повреждено здание детского сада поблизости.

Реклама

В Запорожье взрывная волна повредила многоэтажный жилой дом и общежитие. В более чем 50 квартирах выбиты окна, также уничтожено около 30 гаражей в местном кооперативе. Обошлось без пострадавших.