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Удар по Конотопу: враг попал в жилые кварталы
Российская армия нанесла удар по Конотопу в Сумской области. В жилищном секторе зафиксированы повреждения.
Утром 17 июня армия РФ нанесла удар по городу Конотоп на Сумщине. В результате атаки зафиксированы повреждения в жилом секторе.
Об этом сообщает "Суспільне".
Мэр Артем Семенихин отметил, что повреждения расположены в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва.
"Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий", - отметил он.
В 8 часов Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Уже в 8.03 была зафиксирована цель, направленная непосредственно на Конотоп.
Напомним, российское наступление приближается к городу Сумы на севере Украины, открывая новый фронт.