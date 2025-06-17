Удар по Конотопу: враг попал в жилые кварталы

Враг попал в жилые кварталы. / © МВД

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Утром 17 июня армия РФ нанесла удар по городу Конотоп на Сумщине. В результате атаки зафиксированы повреждения в жилом секторе.

Об этом сообщает "Суспільне".

Мэр Артем Семенихин отметил, что повреждения расположены в радиусе 500 метров от эпицентра взрыва.

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"Не критично. После отбоя сразу начнет работу штаб по ликвидации последствий", - отметил он.

В 8 часов Воздушные силы предупредили об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. Уже в 8.03 была зафиксирована цель, направленная непосредственно на Конотоп.

Напомним, российское наступление приближается к городу Сумы на севере Украины, открывая новый фронт.