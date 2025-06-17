Удар по Конотопу: ворог поцілив у житлові квартали

Ворог поцілив у житлові квартали. / © МВС

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Уранці 17 червня армія РФ завдала удару по місту Конотоп на Сумщині. Унаслідок атаки зафіксовано пошкодження у житловому секторі.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Міський голова Артем Семеніхін зазначив, що ушкодження розташовані в радіусі 500 метрів від епіцентру вибуху.

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“Не критично. Після відбою одразу розпочне роботу штаб з ліквідації наслідків”, — зазначив він.

О 8:00 Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку. Вже о 8:03 була зафіксована ціль, спрямована безпосередньо на Конотоп.

Нагадаємо, російський наступ наближається до міста Суми на півночі України, відкриваючи новий фронт. Війська РФ зараз просуваються у Сумській області, захоплюючи села поблизу кордону.