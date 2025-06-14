Наступ РФ наближається до Сум: Washington Post про загрозу, перед якою опинилося місто

Наступ на Суми. / © ТСН

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Російський наступ наближається до міста Суми на півночі України, відкриваючи новий фронт. Війська РФ зараз просуваються у Сумській області, захоплюючи села поблизу кордону.

Про посилення російських атак на Суми, йдеться у матеріалі The Washington Post.

Загроза для Сум

Голова Червоного Хреста в Сумській області Ігор Шаповал повідомив, що російські війська просунулися приблизно на 12 миль від Сум. З його слів, “ситуація складна, але не критична”.

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Тим часом заступник міського голови Сум Артем Кузнєцо заявляє, що обстріли міста не припиняються. Армія РФ застосовує балістичні ракети, крилаті бомби, безпілотники, а минулого тижня вдарили системами залпового вогню. Втім, якщо лінія фронту просунеться на відстань 10-15 км від Сум, то артилерійські системи “тероризуватимуть місто”.

“У російсько-українській війні близькість має вирішальне значення. Чим ближче підходять російські війська, тим більше зброї вони можуть застосувати щодо обстрілів міста, а це робить життя для цивільного населення дедалі складнішим”, - йдеться у повідомленні.

Ситуація на прикордонні

Наразі триває евакуація з громад, що розташовані поблизу зон бойових дій та постійно зазнають обстрілів. Втім, тепер вивозити людей стає дедалі складніше, оскільки росіяни обстрілюють ці населені пункти цілодобово.

“Росія просто знищує прикордонні райони. Все, що працює – це можуть бути магазини, ферми, склади з сільськогосподарською технікою – просто знищується”, - каже речник ДСНС Сумщини Олег Стрілка.

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Міська влада не давала наказу евакуювати Суми. Втім, зі слів рятувальника, побоювання в тому, якщо російські війська наблизиться до обласного центру, вони почнуть полювати на місцеве населення за допомогою дронів - як це було в Херсон, від якого окупанти перебувають лише за милю.

Наступ РФ

Військові країни-агресорки наближаються до ключового логістичного населеного пункту Юнаківка, приблизно за 15 миль від Сум. Там наразі тривають бої.

"Ситуація дуже напружена. Друзі, які тримають цю ділянку, кажуть, що ворог іде хвиля за хвилею, ніби навмисно намагається виснажити нашу оборону", - розповів командир взводу на псевдо "Касте".

Дії росіян на Сумщині, за словами українських офіційних осіб та аналітиків, мають на меті змусити Київ розосередити сили та продемонструвати "успіхи" на полі бою перед міжнародною спільнотою.

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“З моєї точки зору, Сумський напрямок - це допоміжна вісь для росіян”, - наголошує Конрад Музика, директор польської консалтингової компанії Rochan з питань оборони.

Щодо міста Суми, вважає експерт, то “скоріше за все, мета чинити тиск на українські сили та цивільне населення, здійснюючи агресивні напади на місто, завдаючи руйнувань та психологічного тиску”.

Нагадаємо, кілька днів тому президент Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ відштовхують росіян з Сумщини. Однак інших деталей він не повідомив.

Втім, голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко каже, що агресорка РФ перекидає сили з півдня на Сумщину. З його слів, росіяни явно не очікували таких втрат в Сумській області й змушені тягнути додаткові сили, які взагалі не планували кидати туди.

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Зауважимо, що Росія вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області. Окупанти підійшли до Сум на відстань близько 20 км, а це, кажуть експерти, критично близько до обласного центру.

Дата публікації 21:01, 04.06.25 Кількість переглядів 1422 Моторошний удар по Сумах у день жалоби: вибухи потрапили у прямий ефір!