ЗСУ на фронті / © ТСН.ua

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Росія вже контролює майже 250 квадратних кілометрів території Сумської області.

Про це в інтерв’ю «Главреду» заявив колишній співробітник СБУ, військовий експерт Іван Ступак.

За його словами, фактична кількість може бути ще більшою, ніж відображено на картах сервісу DeepState, який оновлюється з певною затримкою.

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«Російські війська підійшли до Сум на відстань близько 20 кілометрів. Це критично близько до обласного центру», — попередив експерт.

У такій ситуації, за його словами, можуть розпочатися масовані обстріли міста з застосуванням коригованих авіабомб (КАБів), касетних боєприпасів, артилерії та дронів.

Крім того, росіяни намагаються просунутися на північ і північний захід від Сум, щоб на заході області спробувати перерізати ключові шляхи сполучення з Глуховом, Конотопом і Києвом.

Це може створити умови для напівоточення або логістичної блокади Сум, що значно ускладнить підвезення допомоги та евакуацію.

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Що відбувається на Сумському напрямку: подробиці

Нагадаємо, російські війська продовжують активні дії на Сумському напрямку, однак реальної загрози наступу безпосередньо на Суми наразі немає. Про це повідомив офіцер Збройних сил України Сергій Цехоцький.

За його словами, ворог досяг певних локальних успіхів, але це не є стратегічним проривом.

«Йдеться про тактичні бої, ситуація змінюється щодня. Те, що вони мають зараз, не можна назвати повноцінним успіхом», — наголосив Цехоцький.

Водночас, згідно з даними аналітиків DeepState, російським військам вдалося просунутися до 20 км від Сум на окремій ділянці фронту. Це створює потенційні ризики FPV-атак по місту, щойно ворожі екіпажі зможуть дістатися до передових позицій і уникнути вогню українських сил.

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Військовий експерт Владислав Селезньов заявив, що ситуація залишається вкрай складною, та рекомендував мешканцям Сум за можливості тимчасово залишити місто через постійні обстріли з боку РФ.

У Сумській обласній військовій адміністрації підтверджують: ситуація в прикордонних районах напружена, однак наразі немає підстав для організованої евакуації населення з обласного центру.