Військовий експерт рекомендує виїжджати з великого обласного центру: що відомо

Евакуація. / © Associated Press

Реклама

Упродовж останнього тижня росіяни активно просуваються на Сумському напрямку. Ситуація для міста Суми складна. Російські війська активно обстрілюють місто.

Про заявив колишній речник Генштабу, військовий експерт Владислав Селезньов інтервʼю Главреду.

"Тому я раджу жителям Сум — бодай дітей, літніх людей вивозити до більш безпечних регіонів країни і бути готовими до оборони міста, бо ворог виконує наказ Путіна", - наголосив військовий експерт.

Реклама

Головна мета окупантів - створення так званої санітарної або буферної зони.

Разом з тим експерт висловив сподівання, що росіяни дійдуть до передових оборонних рубежів і не зможуть просуватися далі.

"Надіюсь, що генерал Артюх, колишній очільник ОВА, зробив усе необхідне для якісного облаштування фортифікацій, щоб ті виконували своє головне призначення. Але з огляду на динаміку на полі бою — будемо дивитися. Якщо відбудеться прорив через ці фортифікації, це може свідчити або про геть погану роботу ОВА, або про те, що ворог має перевагу в ресурсах настільки значну, що здатен пробиватися навіть крізь наші оборонні споруди", - висловився Селезньов.

Зауважимо, експерт переконаний, що основні зусилля РФ планує зосереджувати на Донеччині. Саме тому міста Словʼянськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка будуть для них пріоритетними цілями.

Реклама

Нагадаємо, аналітики проєкту DeepState заявляють про те, що армія РФ далі просувається на Сумщині. На дистанції 20–25 км російські військові зможуть атакувати Суми FPV-дронами на оптоволокні.

За їхньою інформацією, станом на 5 червня ворог окупував десять населених пунктів Сумської області. Ситуація наразі дуже динамічна.

Тим часом прикордонники наголошують, що Росія застосовує авіацію та нову тактику штурмів - здійснює скидання керованих авіаційних бомб і завдає ударів некерованими ракетами.

Дата публікації 21:01, 04.06.25 Кількість переглядів 451 Моторошний удар по Сумах у день жалоби: вибухи потрапили у прямий ефір!