Армія РФ просувається на Сумщині: загроза для Сум зростає

Російський танк.

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Армія РФ просувається далі в Сумській області. Окупантам вдалося захопити та закріпитися в Андріївці та Водолагах. На дистанції 20-25 км російські військові зможуть атакувати Суми FPV-дронами на оптоволокні.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState.

"У них уже були подібні спроби (атаки FPV-дронами по Сумах - Ред.). Сили оборони намагаються стримати тиск цієї московської орди і не пускати їх далі на глибину території”, - йдеться у звіті.

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За інформацією DeepState, на уточненні перебуває Кіндратівка. На території населеногу пункту фіксували російську піхоту. Одна, бійці Сил Оборони не дають противнику закріпитися. Попередньо, загарбники зайняли північну частину Олексіївки.

"З великою ймовірністю, вона скоро також перенесеться до червоної зони. Відтинок Яблунівка-Юнаківка теж перебуває під тиском ворога. На Яблунівку противник лізе зі сторони Біловодів та між Біловодами і Локнею. До Юнаківки забігають на північні околиці Закріпитися там не можуть, бо перед цим все зрівняли з землею", - зазначають в DeepState.

Нагадаємо, аналітики ISW заявляють, що Росія посилює наступ на Суми. Окупанти намагаються просунутися на 12-15 кілометрів до обласного центру, що потенційно дозволить їм обстрілювати місто з артилерії і дронів.

Наразі окупанти намагаються наблизитися до Юнаківки, яка є стратегічно важливим населеним пунктом. Захоплення цього населеного пункту дасть можливість армії РФ здійснювати більш прицільні обстріли міста.

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За словами президента Володимира Зеленського, на фронті в Сумській області одна з найнебезпечніших ситуацій. Також складна ситуація на Покровському напрямку.

Дата публікації 14:02, 04.06.25 Кількість переглядів 40 Вибухи в прямому ефірі ТСН! Суми, Харків та Одеса - під звірячими обстрілами!