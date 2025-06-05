Втрати Росії зростають: Генштаб оновив дані 5 червня

Російські окупанти / © Associated Press

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Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 червня склали 992 750 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 930 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.06.25 орієнтовно склали:

особового складу — близько 992 750 (+930) осіб

танків — 10887 (+3)

бойових броньованих машин — 22680 (+2)

артилерійських систем — 28750 (+39)

РСЗВ — 1406 (+4)

засоби ППО — 1177 (+1)

літаків — 413

гелікоптерів — 336

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39019 (+95)

крилаті ракети — 3271

кораблі /катери — 28

підводні човни — 1

автомобільної техніки та автоцистерн — 50812 (+82)

спеціальна техніка — 3907

Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.

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А спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.