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- Війна
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Втрати Росії зростають: Генштаб оновив дані 5 червня
Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.
Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 червня склали 992 750 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 930 загарбників.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.06.25 орієнтовно склали:
особового складу — близько 992 750 (+930) осіб
танків — 10887 (+3)
бойових броньованих машин — 22680 (+2)
артилерійських систем — 28750 (+39)
РСЗВ — 1406 (+4)
засоби ППО — 1177 (+1)
літаків — 413
гелікоптерів — 336
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39019 (+95)
крилаті ракети — 3271
кораблі /катери — 28
підводні човни — 1
автомобільної техніки та автоцистерн — 50812 (+82)
спеціальна техніка — 3907
Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.
А спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.