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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Втрати Росії зростають: Генштаб оновив дані 5 червня

Російські загарбники стрімко втрачають техніку та живу силу на полі бою.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Російські окупанти

Російські окупанти / © Associated Press

Загальні бойові втрати російських окупантів на ранок 5 червня склали 992 750 осіб. Протягом минулої доби ліквідовано ще 930 загарбників.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника від 24.02.22 до 05.06.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 992 750 (+930) осіб

  • танків — 10887 (+3)

  • бойових броньованих машин — 22680 (+2)

  • артилерійських систем — 28750 (+39)

  • РСЗВ — 1406 (+4)

  • засоби ППО — 1177 (+1)

  • літаків — 413

  • гелікоптерів — 336

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 39019 (+95)

  • крилаті ракети — 3271

  • кораблі /катери — 28

  • підводні човни — 1

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 50812 (+82)

  • спеціальна техніка — 3907

Раніше Генштаб повідомив, що від початку року російські окупанти втратили вже майже 200 тисяч військовослужбовців у війні проти України.

А спеціальний радник Білого дому, генерал у відставці Кіт Келлог заявив, що загальні втрати у російсько-українській війні вже перевищили втрати США у Другій світовій війні.

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