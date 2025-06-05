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Потери России растут: Генштаб обновил данные 5 июня
Российские захватчики быстро теряют технику и живую силу на поле боя.
Общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 июня составили 992 750 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 930 захватчиков.
Об этом сообщил Генштаб.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 992 750 (+930) человек
танков — 10887 (+3)
боевых бронированных машин — 22680 (+2)
артиллерийских систем — 28750 (+39)
РСЗО — 1406 (+4)
средства ПВО — 1177 (+1)
самолетов — 413
вертолетов — 336
БПЛА оперативно-тактического уровня — 39019 (+95)
крылатые ракеты — 3271
корабли /катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильной техники и автоцистерн — 50812 (+82)
специальная техника — 3907
Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.
А специальный советник Белого дома генерал в отставке Кит Келлог заявил, что общие потери в российско-украинской войне уже превысили потери США во Второй мировой войне.