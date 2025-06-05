Потери России растут: Генштаб обновил данные 5 июня

Российские оккупанты / © Associated Press

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Общие боевые потери российских оккупантов на утро 5 июня составили 992 750 человек. За прошедшие сутки ликвидировано еще 930 захватчиков.

Об этом сообщил Генштаб.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.06.25 ориентировочно составили:

личного состава — около 992 750 (+930) человек

танков — 10887 (+3)

боевых бронированных машин — 22680 (+2)

артиллерийских систем — 28750 (+39)

РСЗО — 1406 (+4)

средства ПВО — 1177 (+1)

самолетов — 413

вертолетов — 336

БПЛА оперативно-тактического уровня — 39019 (+95)

крылатые ракеты — 3271

корабли /катера — 28

подводные лодки — 1

автомобильной техники и автоцистерн — 50812 (+82)

специальная техника — 3907

Ранее Генштаб сообщил, что с начала года российские оккупанты потеряли уже почти 200 тысяч военнослужащих в войне против Украины.

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А специальный советник Белого дома генерал в отставке Кит Келлог заявил, что общие потери в российско-украинской войне уже превысили потери США во Второй мировой войне.