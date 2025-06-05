Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 5 июня

В Украину пришло тепло / © pixabay.com

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Сегодня, 5 июня, в Украине осадков не ожидается.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

По данным синоптиков, только во второй половине дня в северо-западной части страны местами кратковременный дождь, гроза.

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Ветер преимущественно южный (в восточных областях северный), 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью +11…+16°С, днем +23…+28°С, на юго-западе страны до +31°С. В Карпатах ночью +9…+14°С, днем +18…+23°С.

На Киевщине и столице будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11…+16°С, днем +23…+28°С.

В Киеве ночью +14…+16°С, днем +26…+28°С.

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Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине будет «мокрый», за исключением южных областей.