- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 396
- Время на прочтение
- 1 мин
Синоптики обновили прогноз погоды на сегодня, 5 июня
В четверг ожидается летняя погода. По данным синоптиков, в северо-западной части страны местами кратковременный дождь.
Сегодня, 5 июня, в Украине осадков не ожидается.
Об этом сообщил «Укргидрометцентр».
По данным синоптиков, только во второй половине дня в северо-западной части страны местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер преимущественно южный (в восточных областях северный), 5-10 м/с, днем в Карпатах местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью +11…+16°С, днем +23…+28°С, на юго-западе страны до +31°С. В Карпатах ночью +9…+14°С, днем +18…+23°С.
На Киевщине и столице будет облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура по области ночью +11…+16°С, днем +23…+28°С.
В Киеве ночью +14…+16°С, днем +26…+28°С.
Ранее синоптики сообщили, каким будет июнь. Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что нынешний июнь в Украине будет «мокрый», за исключением южных областей.