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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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В Харькове обломки "Шахедов" пробили стены домов — детали атаки

Под ударом РФ оказался Слободской район города. В ОВА говорят, что зафиксировано шесть прилетов.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Последствия атаки

Последствия атаки / © Getty Images

В ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, пострадавшие.

О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.

Шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома.

«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя „Шахеда“ оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», — написал он.

В настоящее время известно о 13 пострадавших. Среди них — двое детей.

«Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам», — подчеркнул Терехов.

Он добавил, что службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь.

Напомним, ночью россияне ударили по жилым районам Прилук дронами-камикадзе. Под завалами погибли женщина, ее дочь и годовалый внук.

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Дата публикации
Количество просмотров
386
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