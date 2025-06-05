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- Украина
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В Харькове обломки "Шахедов" пробили стены домов — детали атаки
Под ударом РФ оказался Слободской район города. В ОВА говорят, что зафиксировано шесть прилетов.
В ночь на 5 июня армия РФ нанесла ракетный удар по одному из районов Харькова, а также атаковала жилые многоэтажки дронами, пострадавшие.
О последствиях сообщил мэр города Игорь Терехов.
Шесть вражеских ударов, два из них — прямые попадания в многоквартирные дома.
«В одной из квартир обломки пробили стены. Часть двигателя „Шахеда“ оказалась прямо в коридоре. В тот момент хозяева были дома — спаслись только потому, что спали в другой комнате. Чудо, что все живы», — написал он.
В настоящее время известно о 13 пострадавших. Среди них — двое детей.
«Это не удары по военным объектам. Это целенаправленный террор по жилым районам, по обычным харьковчанам», — подчеркнул Терехов.
Он добавил, что службы уже работают на местах. Людям оказывается помощь.
Напомним, ночью россияне ударили по жилым районам Прилук дронами-камикадзе. Под завалами погибли женщина, ее дочь и годовалый внук.