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Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Валюта стремительно подешевела в цене.
Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 5 июня. Доллар уменьшился на 15 коп. Евро потеряло 20 коп . Злотый упал на 7 копеек.
Об этом стало известно с сайта НБУ.
Курс доллара
1 доллар США - 41,48 (-15 коп.)
Курс евро
1 евро - 47,20 (-20 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый - 11,02 (-7 коп.)
Напомним, курс валют в Украине остается относительно стабильным. Гривна продолжает удерживать прочные позиции по отношению к доллару, хотя финансовые аналитики регулярно объясняют: эта стабильность искусственная, потому что поддерживается Национальным банком, и рано или поздно гривня заметно подешевеет.
Как сообщал банкир Тарас Лесовой, в июне в Украине ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Однако курс доллара может постепенно расти , а ситуация с евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом.