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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
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Курс валют на 5 июня: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Валюта стремительно подешевела в цене.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Курсы валют.

НБУ установил курс валют на 5 июня. / © УНИАН

Национальный банк установил официальный курс валют на четверг, 5 июня. Доллар уменьшился на 15 коп. Евро потеряло 20 коп . Злотый упал на 7 копеек.

Об этом стало известно с сайта НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США - 41,48 (-15 коп.)

Курс евро

  • 1 евро - 47,20 (-20 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый - 11,02 (-7 коп.)

Напомним, курс валют в Украине остается относительно стабильным. Гривна продолжает удерживать прочные позиции по отношению к доллару, хотя финансовые аналитики регулярно объясняют: эта стабильность искусственная, потому что поддерживается Национальным банком, и рано или поздно гривня заметно подешевеет.

Как сообщал банкир Тарас Лесовой, в июне в Украине ситуация на валютном рынке будет оставаться стабильной. Однако курс доллара может постепенно расти , а ситуация с евро будет зависеть от мировых торгов в паре с долларом.

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