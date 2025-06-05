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У Харкові уламки "Шахедів" пробили стіни будинків — деталі атаки
Під ударом РФ опинився Слобідський район міста. В ОВА кажуть, що зафіксовано шість прильотів.
У ніч проти 5 червня армія РФ завдала ракетного удару по одному з районів Харкова, а також атакувала житлові багатоповерхівки дронами, є постраждалі.
Про наслідки повідомив мер міста Ігор Терехов.
Шість ворожих ударів, два з них — прямі влучання в багатоквартирні будинки.
«В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „Шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі», — написав він.
На цей час відомо про 13 постраждалих. Серед них — двоє дітей.
«Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — наголосив Терехов.
Він додав, що служби вже працюють на місцях. Людям надається допомога.
Нагадаємо, уночі росіяни вдарили по житлових районах Прилук дронами-камікадзе. Під завалами загинули жінка, її донька та однорічний онук.