Спецоперація "Павутина": у Трампа зробили заяву

Прапор США. / © Associated Press

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Потужна атака українських БпЛа на аеродроми стратегічної авіації Росії 1 червня нібито підвищила ризик ескалації конфлікту. Однак США намагаються цьому запобігти.

Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог в інтерв'ю Fox News.

Він обурено заявив, мовляв, коли під час війни "ви атакуєте частину національної системи виживання противника, зокрема його ядерну тріаду, то це суттєво підвищує ваш рівень ризику".

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"Ви не знаєте, що далі буде робити інша сторона. Ви не впевнені, і це те, що вони (Україна - Ред.) насправді зробили…. Гадаю, що це те, чого ми намагаємося уникнути… Ми б не хотіли дійти до цієї точки", - висловився Келлог.

Американський посадовець також додав, що в атаках українських дронів важливим був не стільки матеріальний збиток від знищення бомбардувальників, скільки завданий противнику психологічний ефект.

"Ця операція стала серйозним ударом по іміджу (Росії - Ред.). Вона показала, що Україна не збирається здаватися. Україна, по суті, каже: "Ми теж можемо грати в цю гру", - заявив Келлог.

Нагадаємо, 1 червня Україна провела спецоперацію в тилу РФ, уразивши цілі на аеродромах РФ “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких — А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що операція “Павутина” - це самостійний результат України. ЇЇ готували один рік, шість місяців і дев’ять днів.

Головний редактор Defense Express Олег Катков вважає, що удари по авіабазах РФ можуть вплинути на ракетні обстріли РФ по Україні і зменшити їхню кількість.