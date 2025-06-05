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- Украина
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Атака дронами на Прилуки: погибли пять человек, среди них ребенок
Ночью россияне ударили по жилым районам Прилук дронами-камикадзе. Под завалами погибли женщина, ее дочь и годовалый внук.
В ночь на среду, 5 июня, российские кафиры атаковали город Прилуки на Черниговщине ударными дронами. В результате взрывов произошли пожары в жилых районах, есть жертвы и раненые.
Об этом сообщила Национальная полиция Украины.
Подтверждена гибель пяти человек, среди них малолетний ребенок. Погибли 46-летняя женщина, ее дочь 1998 года рождения и годовалый внук. Тела всех троих обнаружили под завалами разрушенного дома. Также сообщается о двух других погибших.
Еще шесть человек получили ранения разной степени тяжести.
Полиция, спасатели и все экстренные службы работают на местах попадания. Преступление Российской Федерации против мирного населения фиксируют правоохранители.
Ранее сообщалось, что в ночь на 5 июня российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову дронами типа Shahed. Враг целенаправленно ударил по жилым районам города.
Мы ранее информировали, что в ночь на 5 июня атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.