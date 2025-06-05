Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент Дональд Трамп запретил въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно указу, полный запрет на въезд касается граждан Афганистана, Мьянмы (Бирмы), Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена.

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Ограничения, как отмечается, обоснованы рисками для национальной безопасности США.

Частичные ограничения касаются граждан Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

В документе предусмотрены исключения для владельцев действующих виз, постоянных резидентов, отдельных категорий визовых заявителей, а также лиц, въезд которых считается «соответствующим национальным интересам США».

Представитель Белого дома сообщил, что Трамп принял окончательное решение после антисемитского нападения, произошедшего в воскресенье в штате Колорадо. Президент уже рассматривал введение таких ограничений, однако инцидент ускорил подписание указа.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил, что его стране нужно «смелое правосудие», чтобы урегулировать вопрос с миграцией.

Мы ранее информировали, что администрация президента США Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась с призывом к правительству Украины принять на свою территорию неустановленное количество лиц, депортированных из США, являющихся гражданами третьих стран.