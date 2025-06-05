- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 73
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 5 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации перспективных профессиональных проектов, но только в том случае, если они направлены на созидание.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: золотой – символизирует благородство, величие и уважение.
Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: органы грудного отела.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят без последствий, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – вместо пользы такие меры принесут вред.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться
Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и зелени.
Магия и мистика дня: можно совершать магические действия, привлекающие успех в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи дают возможность «повидаться» с умершими родственниками.
Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки.
Цитата дня: «Лекарство от любви – брак» (Антисфен).
Читайте также: