Астрологический прогноз на 5 июня

Родник / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации перспективных профессиональных проектов, но только в том случае, если они направлены на созидание.

Символ дня: родник.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: золотой – символизирует благородство, величие и уважение.

Счастливые камни дня: янтарь, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: органы грудного отела.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят без последствий, особенно если сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: нельзя голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни – вместо пользы такие меры принесут вред.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться

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Дачные работы дня: можно собирать урожай ягод и зелени.

Магия и мистика дня: можно совершать магические действия, привлекающие успех в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи дают возможность «повидаться» с умершими родственниками.

Табу дня: не рекомендуется отправляться в поездки.

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Цитата дня: «Лекарство от любви – брак» (Антисфен).

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