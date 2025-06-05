Астрологічний прогноз на 5 червня

Джерело / © Associated Press

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Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має наступні характеристики:

Астрологічна рада дня: можна приступати до реалізації перспективних професійних проектів, але тільки в тому випадку, якщо вони спрямовані на створення.

Символ дня: Джерело.

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Стихія дня Вода.

Щасливий день: 1.

Щасливий колір дня: золотий – символізує шляхетність, велич та повагу.

Щасливі камені дня: бурштин, сардонікс.

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За якусь частину тіла відповідає: органи грудного отелення.

Хвороби дня: захворювання, що почалися цього дня, проходять без наслідків, особливо якщо одразу звернутися до лікаря.

Харчування дня: не можна голодувати, постити та влаштовувати розвантажувальні дні – замість користі такі заходи завдадуть шкоди.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись

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Дачні роботи дня: можна збирати врожай ягід та зелені.

Магія та містика дня: можна здійснювати магічні дії, що залучають успіх у бізнесі та фінансах.

Сни дня: сни нинішньої ночі дають змогу «побачитися» із померлими родичами.

Табу дня: не рекомендується вирушати у поїздки.

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Цитата дня: «Ліки від кохання – шлюб» (Антісфен).

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