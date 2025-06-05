Прапори Євросоюзу

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У Європейському Союзі почали визнавати, що без участі України створити дієву систему безпеки неможливо.

Про це в етері Еспресо заявила ексголова української делегації у ПА НАТО Оксана Юринець.

«В Європейському Союзі почали нарешті розуміти, що без України вибудувати систему безпеки неможливо. У ЄС зараз усередині шукають сили. Ці сили на східному фланзі НАТО може дати лише Україна. Події, які відбулись на території РФ, підтверджують, що Україна має ще багато чого незвіданого. Те, що дасть міцність ЄС в тому числі», — сказала вона.

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Юринець також наголосила, що геополітична переорієнтація ЄС після виборів у США значно змінила ситуацію в Європі.

«Переорієнтація після виборів США шукати сили всередині Європейського Союзу, гадаю, що дуже сильно отверезила думка й дуже сильно розбудила такий сплячий стан, що НАТО може діяти поза Союзом. Тобто ці моменти дуже швидко змінюють ситуацію в самій Європі», — додала політикиня.

За її словами, сьогодні Україна має вагомі аргументи для своєї ролі у новій системі європейської безпеки.

«Я вважаю, що ці зміни позитивні, які впливають на пришвидшення різних процесів. Зокрема, оборонні замовлення окремими підприємствами, які є в ЄС, а також переорієнтація з пошуком сили для протистояння агресивним планам Кремля. Наші партнери усвідомлюють, що спільно працювати над безпекою в майбутньому без України буде складно. Адже станом на зараз ми маємо більше конкурентних переваг й аргументів, коли Україна стала рішенням, а не проблемою», — підсумувала Юринець.

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Раніше повідомлялося, що Росію ще не названо офіційною спільною загрозою для євроатлантичного простору, проте Альянс готується до чіткого формулювання у фінальній заяві саміту НАТО в Гаазі.

Ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки ще не ухвалили конкретних рішень щодо майбутньої військової чи іншої допомоги Україні.