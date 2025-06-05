Зросла кількість постраждалих внаслідок атаки Shahed по Харкову

Наслідки атаки по Харкову / © Ігор Терехов, мер Харкова

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У ніч на 5 червня російські окупаційні війська завдали удару по Харкову дронами типу Shahed. Ворог цілеспрямовано вдарив по житлових районах міста.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та міський голова Ігор Терехов.

«О 01:05 зафіксовано удари БпЛА типу „Шахед“ по Харкову. Прямі влучання — у два житлові багатоквартирні будинки у Слобідському районі», — повідомив Синєгубов.

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Кількість постраждалих зросла до 17 осіб, зокрема поранено двох дітей — 9-річну дівчинку та 7-річного хлопчика. Усі мають легкі травми, їм надали допомогу на місці.

Мер Харкова Ігор Терехов додав деталі про наслідки атаки: «В одній із квартир уламки пробили стіни. Частина двигуна „шахеда“ опинилася просто в коридорі. У той момент господарі були вдома — врятувались лише тому, що спали в іншій кімнаті. Диво, що всі живі», — наголосив міський голова.

За його словами, ця атака є нічим іншим, як спланованим терором проти мирного населення.

«Це не удари по військових об’єктах. Це цілеспрямований терор по житлових районах, по звичайних харківʼянах», — додав Терехов.

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Унаслідок удару спалахнули квартири, знищено приватні автомобілі. На місці працюють усі екстрені служби, триває ліквідація наслідків.

російські загарбники в ніч проти 5 червня завдали ракетного удару по Харкову під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.