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- Війна
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху цілей
Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.
Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс — північно-східний.
Херсонська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.
БпЛА в акваторії Чорного моря, курс — Одещина та м.Одеса.
Раніше повідомлялося, що нинішній темп обстрілів Росією України може тривати протягом 2025 року.
Ми раніше інформували, що російська армія атакувала Суми безпілотниками «Шахед». Сталася серія вибухів. Є два влучання в одне й те саме місце.