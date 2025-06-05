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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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155
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Україну атакують ворожі БпЛА: напрямок руху цілей

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Мапа тривог

Мапа тривог / © alerts.in.ua

Україну в ніч проти 5 червня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півдня, півночі та сходу.

  • Дніпропетровська область (Синельниківський р-н) — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • БпЛА на південному сході Дніпропетровщини, курс — північно-східний.

  • Херсонська область — загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

  • БпЛА на ТОТ Херсонщини рухаються в напрямку Чорного моря.

  • БпЛА в акваторії Чорного моря, курс — Одещина та м.Одеса.

Раніше повідомлялося, що нинішній темп обстрілів Росією України може тривати протягом 2025 року.

Ми раніше інформували, що російська армія атакувала Суми безпілотниками «Шахед». Сталася серія вибухів. Є два влучання в одне й те саме місце.

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