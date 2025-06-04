"Мертва" 88-річна жінка прокинулася у власній труні: як таке сталося

88-річна жінка ледве уникла поховання живцем / © gawker.com

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У Чехії 88-річна жінка ледве уникла поховання живцем, після того як «прокинулася», поки працівники похоронного бюро готували її, здавалося б, мертве тіло.

Про це передає Еxpress.

Моторошний інцидент стався у місті Пльзень (Чехія). Одного ранку літня жінка здавалася непритомною, поки її чоловік намагався розбудити. Побоюючись найгіршого, він викликав служби швидкої допомоги, які кинулися на допомогу пенсіонерці. Проте коронер (особа, що спеціально розслідує смерті, які мають незвичайні обставини — Ред.) невдовзі констатував смерть пенсіонерки.

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Після ймовірної «смерті» працівники похоронного бюро почали працювати над її тілом, щоб підготувати його до поховання, але зрозуміли, що вона взагалі не померла і насправді була живою.

Згідно з різними повідомленнями, пенсіонерка, здавалося, подавала кілька ознак життя, деякі стверджували, що вона відкрила очі, коли її поклали в труну, інші ж припускали, що працівники похоронного бюро помітили її дихання.

Після того, як було встановлено, що вона жива, пенсіонерку доставили до лікарні, де, як повідомляється, вона почувається добре.

Зараз триває поліцейське розслідування, щоб спробувати встановити, як жінку могли помилково оголосити мертвою, а коронера підозрюють у тому, що він не надав їй медичної допомоги.

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Речник швидкої допомоги сказав: «Наш операційний центр отримав виклик рано вранці, під час якого оператор діяв відповідно до чинних рекомендацій у ситуаціях, пов’язаних зі смертю пацієнта. Після цієї процедури весь інцидент було передано коронеру».

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