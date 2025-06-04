"Шахеди" атакують Суми, сталися влучання: деталі від влади

Безпілотник. / © ТСН.ua

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Зранку 4 червня російська армія атакує Суми безпілотниками “Шахед”. Сталася серія вибухів. Є два влучання в одне й те саме місце.

Про це повідомив в.о. міського голови Артем Кобзар.

Під час першого удару близько 09:10 влучання сталося у Ковпаківському районі міста. Поранення отримала одна людина.

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Зауважимо, місцева влада повідомляла про загрозу повторного обстрілу. Він таки стався пізніше - “практично в те ж саме місце”.

Кореспонденти “Суспільного” повідомили, що через удар БпЛА у Сумах пошкоджені складські приміщення місцевих підприємців.

Зауважимо, у Сумській області о 09:05 було оголошено повітряну тривогу. Майже відразу пролунали перші вибухи. Повітряні сили попереджали про загрозу безпілотників.

Як повідомлялося, 3 червня росіяни вдарили по центру Сум з реактивної артилерії. Атака стала першою, коли Росія вдарила по місту касетними боєприпасами з далекобійної ракетної системи залпового вогню.

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За останніми даними, загинуло четверо осіб. Відомо про майже 30 потерпілих. З них , з них — три дитини.

Дата публікації 19:40, 03.06.25 Кількість переглядів 31 Жахливі удари по Сумах та Одесі: загиблі та поранені!