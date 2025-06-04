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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
703
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1 хв

У 37-річної співачки Джессі Джей діагностували рак грудей

Джессі Джей відверто розповіла про діагностовану в неї онкологію та про свою майбутню операцію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Джессі Джей

Джессі Джей / © Associated Press

Популярна британська співачка Джессі Джей повідомила, що в неї виявили рак.

Про свій діагноз 37-річна артистка відверто розповіла в Instagram. У знаменитості виявили рак молочної залози. Виконавиця зазначає, що це жахлива недуга, однак її все ж таки заспокоює, що хворобу в неї діагностували на ранній стадії.

"Мені поставили діагноз рак молочної залози на ранній стадії. Я наголошую на слові "на ранній стадії". Рак – це жахливо в будь-якій формі, але я тримаюся за слово "на ранній стадії", - поділилася Джессі Джей.

Джессі Джей / © Associated Press

Джессі Джей / © Associated Press

Попереду на артистку чекає операція з видалення пухлини. Виконавиця попередила прихильників, що на деякий час мусить зникнути, аби полікуватися. Утім, співачка пообіцяла, що перед операцією ще виступить на фестивалі Capital's Summertime Ball, а також потім повернеться зі ще більшою кількістю музики.

"Після Summertime Ball я ненадовго зникну, щоб зробити операцію, а потім повернуся з ще більшою кількістю музики", - запевнила артистка.

Нагадаємо, нещодавно українська акторка Катерина Вишнева розповіла про страшну недугу, з якою бореться вже 14 років. Артистка вже перенесла три операції, а попереду на неї чекає четверта.

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Дата публікації
Кількість переглядів
703
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