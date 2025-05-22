Гороскоп кохання на червень 2025 року / © Associated Press

Реклама

Від 6 червня Венера входить у знак Тельця, знак свого управління, надаючи чуттєвості, стабільності та тонкої чарівності особистим стосункам. Кохання цього місяця стає відчутнішим: ми шукаємо щирості, ніжності і справжньої близькості. Сонце і Меркурій у Близнятах підштовхують до живого флірту та інтелектуальної взаємодії, а Юпітер, що переходить у Рак 10 червня, налаштовує серця на хвилю турботи та емоційного комфорту.

Пари глибше аналізуватимуть свої почуття — Юпітер у Раку приносить емоційну відкритість, але потребує щирості. Для нестабільних стосунків це період випробувань — квадратури з Сатурном і Нептуном, які мають сильний вплив у другій і третій декадах місяця, порушать невирішені питання, змусять задуматися: а чи справді ці почуття справжні?

Нові знайомства будуть доленосними — особливо ближчими до молодика 25 червня, коли Рак пробуджує глибокі емоції та бажання справжнього зв’язку. Від цього дня легше досягти гармонії, стабільності, психологічного комфорту. Головне — не поспішати, не робити поспішних висновків та дослухатися до почуттів, а не лише до слів.

Реклама

Червень 2025 — місяць, коли почуття проходять перевірку на справжність. Кохання вимагає чесності, терпіння та готовності бути поруч навіть тоді, коли штормить. Але якщо ви готові зростати разом із партнером — цей місяць стане початком нової історії.

Більше про астрологію ви можете знайти на YouTube-каналі астрологині Марини Скаді (Марини Соколової).

ОВЕН

Місяць глибоких розмов, зізнань, відкриття таємного в чуттєвій сфері. Це час емоційних оновлень, початку серйозних стосунків, переосмислення сімейних цінностей. Особливо важливі і події, що запам'ятовуються, відбудуться в середині червня, які принесуть сплеск пристрасті, прояснення справжніх намірів. Кохання у червні вимагає чесності та глибини. Якщо ви готові прийняти зміни, вони приведуть вас до справжнього щастя.

ТЕЛЕЦЬ

У червні можуть відбутися раптові повороти, перевірки на міцність та ілюзії у любовних стосунках. Червень вимагає від вас балансу між словом та дією. Це період потужного емоційного перезапуску у коханні, шанс закласти фундамент для чогось справжнього. Особливо для тих, хто готовий бути не просто у парі, а у справжньому союзі душ. Романтика приходить там, де ви виявляєте щирий інтерес, не втрачаючи своєї яскравості.

Реклама

БЛИЗНЯТА

Місяць доленосних зустрічей та глибоких усвідомлень. Нові почуття можуть спалахнути під час короткої поїздки чи у процесі навчання. Якщо ж ви давно у стосунках, враховуйте те, що партнери очікують не поривів, а стабільності. Молодик 25 червня може поставити важливе питання у стосунках: «Ми разом всерйоз?» Ключ — у відвертому діалозі. Наприкінці місяця розпочнеться новий розділ, якщо будете чесними зі своєю коханою людиною.

РАК

10 червня Юпітер, планета «великого щастя», входить у ваш знак після 12-річної перерви, починаючи емоційний рік. Але напружені аспекти із Сатурном та Нептуном викликають перегляд переконань у коханні. Найяскравішим і доленосним моментом стане молодик 25 червня у знаку Рака у поєднанні з Юпітером. Це ваш час сяяти! Кохання стає особливо смачним: вас приваблюють теплота, дотики та загальна система цінностей.

ЛЕВ

Місяць розпочнеться яскраво, з флірту та безлічі романтичних можливостей. Самотні представники знака можуть зустріти когось, хто увійде у серце надовго. Вогняна Венера і Марс посилять вашу пристрасність, але квадратура з Ураном змусить вчитися гнучкості. Хто цінує вас — залишиться, хто не витримає — зникне. Але все ж таки намагайтеся не спалювати мости. Наприкінці місяця можлива нова зустріч.

ДІВА

Кохання у червні тягтиме до витоків, вона вимагає не аналізу, а серцевої участі. Партнери чекають тепла, а не контролю. З’являється шанс на глибоке почуття та оновлення особистого життя. Спробуйте відпустити старі образи та відкрийтеся для нової близькості! Друга половина червня принесе стійкішу енергію, особливо коли Марс увійде у ваш знак 17 червня. У цей час може виникнути нове романтичне знайомство через роботу чи хобі.

Реклама

ТЕРЕЗИ

Венера (управитель знаків Терези та Телець), переміщаючись за знаком свого управління, допоможе побудувати або зміцнити міцний союз. Але уникайте ілюзій та завищених очікувань. Легкість «близнятського» сезону — ваш союзник у грі тяжіння, оскільки в цей період Сонце у Близнятах у гармонійному аспекті до Сонця у Терезах. У середині місяця — сильні емоції, раптові повороти, зокрема й у коханні, але пам’ятайте, що пристрасть не повинна перетворюватися на боротьбу за владу.

СКОРПІОН

Стійкі стосунки стануть міцнішими, а швидкоплинні — випаруються. Гарний час для примирення із давніми партнерами. Все, що ви відчуваєте, виходить назовні. Це час зізнань та відкритих рішень. Емоції зашкалюють, особливо у середині червня. Може виникнути відчуття втраченості чи розчарування. Але вже наприкінці місяця з’являється шанс на глибокий інтуїтивний зв’язок. Довіртеся своєму внутрішньому чуття — воно вас не підведе.

СТРІЛЕЦЬ

Місяць непростий: ви відчуваєте тиск на особисте життя. Можливо, ви переглядаєте старі зв’язки чи будуєте нові межі. Тим не менш, молодик 25 червня допоможе почати все з чистого аркуша, якщо ви до цього готові. Ваше завдання — не втекти від кохання, а навчитися говорити про почуття. Венера та Марс, що переміщуються знаками Вогню, покажуть, хто дійсно важливий. Значні знайомства та нові захоплення — ближче до кінця місяця.

КОЗОРІГ

Незабутній місяць! Ви прагнете пристрасті та динаміки, але квадратури Сатурна (ваш управитель) та Юпітера можуть поставити перед вами питання: чи справжній цей зв’язок? Не поспішайте з рішенням, але довіртеся до інтуїції. Молодик 25 червня в опозиційному знаку пробуджує глибину емоцій і допомагає відчути і усвідомити справжню цінність взаємин. Намагайтеся приділити час коханій людині — це створить міцну основу.

Реклама

ВОДОЛІЙ

Любовні аспекти червня вимагають балансу між почуттями та розумом. Ви можете несподівано усвідомити, чого саме хочете від взаємин. Цей місяць може принести зустріч, яка змінює ваше життя. Відкрийтеся новому, але не забувайте про раціональність! Якщо наявні стосунки приносять напруженість — настав час чесно розставити кордони. Підхожий час для вирішення наболілих питань та зміцнення довіри.

РИБИ

Червень несе зміни у коханні, вирішення внутрішніх конфліктів, усвідомлення справжніх почуттів та можливість поглибити відносини. Використовуйте цей період для чесної розмови із самим собою та близькими людьми. Кохання потребує глибини та ясності, уникайте ілюзій, довіряйте інтуїції. Ваші почуття можуть стати сильнішими, але важливо не дивитися на стосунки лише крізь призму емоцій. Будьте обережними в словах — вони можуть багато чого змінити.