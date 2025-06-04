У 37-летней певицы Джесси Джей диагностировали рак груди

Джесси Джей / © Associated Press

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Популярная британская певица Джесси Джей сообщила, что у нее обнаружили рак.

О своем диагнозе 37-летняя артистка откровенно рассказала в Instagram. У знаменитости обнаружили рак молочной железы. Исполнительница отмечает, что это ужасный недуг, однако ее все же успокаивает, что болезнь у нее диагностировали на ранней стадии.

"Мне поставили диагноз рак молочной железы на ранней стадии. Я делаю ударение на слове "на ранней стадии". Рак - это ужасно в любой форме, но я держусь за слово "на ранней стадии", - поделилась Джесси Джей.

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Джесси Джей / © Associated Press

Впереди артистку ждет операция по удалению опухоли. Исполнительница предупредила поклонников, что на некоторое время должна исчезнуть, чтобы полечиться. Впрочем, певица пообещала, что перед операцией еще выступит на фестивале Capital's Summertime Ball, а также потом вернется с еще большим количеством музыки.

"После Summertime Ball я ненадолго исчезну, чтобы сделать операцию, а потом вернусь с еще большим количеством музыки", - заверила артистка.

Напомним, недавно украинская актриса Екатерина Вишневая рассказала о страшном недуге, с которым борется уже 14 лет. Артистка уже перенесла три операции, а впереди ее ждет четвертая.