"Шахеды" атакуют Сумы, произошли попадания: детали от власти

Беспилотник. / © ТСН.ua

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Утром 4 июня российская армия атакует Сумы беспилотниками "Шахед". Произошла серия взрывов. Есть два попадания в одно и то же место.

Об этом сообщил и.о. городского головы Артём Кобзарь.

Во время первого удара около 09:10 попадание произошло в Ковпаковском районе города. Ранения получил один человек.

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Отметим, местные власти сообщали об угрозе повторного обстрела. Он таки случился позже - "практически в то же место".

Корреспонденты "Общественного" сообщили, что из-за удара БпЛА в Сумах повреждены складские помещения местных предпринимателей.

Заметим, в Сумской области в 09:05 была объявлена воздушная тревога. Почти сразу раздались первые взрывы. Воздушные силы предупреждали об угрозе беспилотников.

Как сообщалось, 3 июня россияне ударили по центру Сум по реактивной артиллерии. Атака стала первой, когда Россия ударила по городу кассетными боеприпасами из дальнобойной ракетной системы залпового огня.

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По последним данным, погибли четыре человека. Известно о почти 30 пострадавших.

Дата публикации 19:40, 03.06.25 Количество просмотров 30 Ужасные удары по Сумам и Одессе: погибшие и раненые!