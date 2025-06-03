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Российский удар по Сумам: количество пострадавших возросло, среди них — дети
В результате вражеского обстрела Сум погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.
В результате сегодняшнего удара по Сумам с РСЗО возросло количество пострадавших с 24 до 28 человек.
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
«Количество погибших в Сумах выросло до 4 человек, 28 пострадали, из них — 3 ребенка», — сообщили в ГСЧС.
Ранее мы писали, что в больнице скончался 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии в результате удара по Сумам. Его 7-летняя дочь тяжело ранена.
Напомним, что сегодня утром, 3 июня, российские оккупанты ударили по центру Сум.
Для атаки на Сумы враг применил дальнобойную РСЗО с кассетами, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских.
ТСН. ua собрал все, что известно о кровавой атаке по Сумам.