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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Российский удар по Сумам: количество пострадавших возросло, среди них — дети

В результате вражеского обстрела Сум погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Удар по Сумам 3 июня

Удар по Сумам 3 июня

В результате сегодняшнего удара по Сумам с РСЗО возросло количество пострадавших с 24 до 28 человек.

Об этом передает пресс-служба ГСЧС.

«Количество погибших в Сумах выросло до 4 человек, 28 пострадали, из них — 3 ребенка», — сообщили в ГСЧС.

Ранее мы писали, что в больнице скончался 43-летний мужчина, находившийся в крайне тяжелом состоянии в результате удара по Сумам. Его 7-летняя дочь тяжело ранена.

Напомним, что сегодня утром, 3 июня, российские оккупанты ударили по центру Сум.

Для атаки на Сумы враг применил дальнобойную РСЗО с кассетами, чтобы увеличить количество жертв среди гражданских.

ТСН. ua собрал все, что известно о кровавой атаке по Сумам.

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