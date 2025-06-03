Армия РФ пытается полуокружить Сумы: эксперт назвал сценарии угроз

Военный эксперт Иван Ступак прокомментировал угрозы для Сум / © ТСН

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Артиллерийский удар по Сумам утром 3 июня свидетельствует о том, что армия РФ начала доставать наземным оружием до областного центра, кроме того, в Украине открылся новый участок фронта — об этом в комментарии для ТСН.ua рассказал военный эксперт, бывший сотрудник СБУ Иван Ступак.

«Россияне, обстреливая Сумы, рассчитывают на то, что население будет покидать город», — предполагает Ступак.

По его мнению, армия России в ближайшее время попытается хаотично обстреливать Сумы, центр города.

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«Будут обстреливать то, куда дотянутся, чтобы люди уезжали, чтобы прекращала деятельность промышленность, создавалось общественное напряжение. За свое дело могут взяться российские боты, которые будут писать панические сообщения от имени «обычной жительницы Сум» об остановке войны на любых границах, о том, что нужно отдать россиянам то, что они хотят. Скажу так — все это мы уже проходили, нет ничего нового», — говорит о возможном сценарии Иван Ступак.

По словам эксперта, украинские силы обороны принимают меры, чтобы противостоять наступлению армии РФ на Сумщине, но есть ряд сложных вопросов.

«На мой взгляд, остановить (обстрелы — Ред.) сможет только наша ракетная программа. Бить туда, где расположены российские склады, бить туда, куда мы не достаем дронами. Тогда действительно можно повлиять на это. Сейчас можно сдерживать, но не столь эффективно», — добавляет Ступак.

Резюмируя, он говорит, что этот обстрел свидетельствует о том, что с марта был открыт новый участок фронта.

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При этом Ступак не исключает и того, что российская армия будет пытаться совершить полуокружение Сум с севера области.

«Чтобы обстреливать и перерезать дорогу, соединяющую Сумы и Глухов. О захвате областного центра речь не идет. Пока у них нет таких сил», — говорит Ступак, анализируя ситуацию на Сумщине.

Как оказалось, в течение 3 июня российские пропагандисты неоднократно уделяли внимание ситуации в Сумской области, заявляя, что смогут бить по городу артиллерией.

В свою очередь, украинская народная депутат Марьяна Безугла на своей странице в соцсети написала, что, по ее мнению, «фортификации подготовлены хуже всех рисковых областей».

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«Поэтому давайте будем реалистами — должна предупредить и советую гражданам позаботиться о своей безопасности и эвакуироваться из прифронтовых и потенциально прифронтовых зон Сумщины, не дожидаясь», — резюмировала она.

На официальном сайте Сумской ОВА должностные лица разместили контактные данные для жителей приграничных общин, желающих эвакуироваться. По данным ОВА, в течение последних суток российская армия совершила 150 обстрелов по 47 населенным пунктам региона, воздушная тревога в течение суток длилась 15 часов 50 минут.

Ранее сообщалось о том, смогут ли российские войска дойти к областному центру.

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