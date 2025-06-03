Драпатый поговорил с президентом: "Я остаюсь в строю"

Командующий Сухопутными войсками Драпатый / © скриншот с видео

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Командующий Сухопутными войсками Михаил Драпатый, подавший рапорт об отставке после удара по учебному полигону, где погибли и были ранены люди, встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и доложил ему об обстоятельствах трагедии 1 июня.

«Получил от президента задачу. Я остаюсь в строю. На передовой. Там, где должен быть. Там, где могу больше всего», — написал Драпатый.

По словам командующего, стало известно, что у него был длительный разговор с президентом Зеленским.

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«Доложил все, что известно о трагедии на полигоне. О каждом шаге — кто был на месте, кто отвечал за людей, кто должен был действовать», — написал он.

Драпатий сообщил, что объяснил главе государства причины своего решения.

«Президент услышал, поддержал и предложил сосредоточиться на главном — войне, фронте, победе.

Он подчеркнул, что необходимо менять культуру внутри войска — отношение командиров к своим бойцам, к исполнению обязанностей, к ценности каждой жизни украинского воина, взявшего оружие, чтобы защитить Украину.

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Отметим, что сам Михаил Драпатый не сообщил о военной должности, которую будет занимать и останется ли командующим Сухопутными войсками.

Позднее президент Зеленский в своем видеообращении сообщил, что Драпатый сосредоточится исключительно на боевых вопросах и назначен командующим Объединенными силами.

«Чтобы мог заниматься фронтом на 100%», — сказал президент.

Что известно о рапорте Драпатого: причины

Генерал Драпатый подал в отставку с должности командующего Сухопутными войсками 1 июня.

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Он заявил, что пошел на этот «осознанный шаг» из-за личных чувств ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли украинские военные.

«Как командующий я не смог в полной мере обеспечить выполнение своих приказов. Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность», — написал тогда Драпатый.

В результате ракетного удара по учебному подразделению Сухопутных войск ВСУ погибли 12 бойцов, более 60 получили ранения. В командовании отмечают, что массовые сборы не осуществлялись, большинство военных находились в укрытиях.

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