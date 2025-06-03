Драпатий поговорив з президентом: "Я залишаюся у строю"

Командувач Сухопутних військ Драпатий / © скриншот з відео

Реклама

Командувач Сухопутних військ Михайло Драпатий, який подав рапорт про відставку після удару по навчальному полігону, де загинули та були поранені люди, мав зустріч з президентом України Володимиром Зеленським і доповів йому про обставини трагедії 1 червня.

«Отримав від президента завдання. Я залишаюсь у строю. На передовій. Там, де маю бути. Там, де можу найбільше», — написав Драпатий.

Зі слів командувача стало відомо, що він мав тривалу розмову з президентом Зеленським.

Реклама

«Доповів усе, що наразі відомо про трагедію на полігоні. Про кожен крок — хто був на місці, хто відповідав за людей, хто мав діяти», — написав він.

Драпатий повідомив, що пояснив главі держави причини свого рішення.

«Президент почув, підтримав і запропонував зосередитись на головному — війні, фронті, перемозі. Я вдячний Верховному Головнокомандувачу за довіру, за єдине розуміння відповідальності й бачення змін, яких потребує наша армія», — додав Драпатий.

Він наголосив, що необхідно змінювати культуру всередині війська — ставлення командирів до своїх бійців, до виконання обовʼязків, до цінності кожного життя українського воїна, який взяв зброю, щоб захистити Україну.

Реклама

Зазначимо, що сам Михайло Драпатий не повідомив про військову посаду, яку обійме та чи залишиться командувачем Сухопутних військ.

А згодом президент Зеленський у своєму відеозверненні повідомив, що Драпатий зосередиться виключно на бойових питаннях і призначений командувачем Обʼєднаних сил.

«Щоб міг займатися фронтом на 100%», — сказав президент.

Що відомо про рапорт Драпатого: причини

Генерал Драпатий подав у відставку з посади командувача Сухопутних військ 1 червня.

Реклама

Він заявив, що пішов на цей «усвідомлений крок» через особисті відчуття відповідальності за трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули українські військові.

«Як командувач, я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів. Не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність», — написав тоді Драпатий.

Внаслідок ракетного удару по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ загинули 12 бійців, понад 60 отримали поранення. У командуванні зазначають, що масових зборів не здійснювали, більшість військових перебували в укриттях.

Читайте також

Реклама