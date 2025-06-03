"Це буде гірше за Афганістан": сенатор США застеріг Трампа щодо рішень по Україні

сенатор США Ліндсі Грем / © Associated Press

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США не можуть кинути Україну напризволяще, вийти з миротворчого процесу та припинити допомогу, тому що це буде величезним ударом по репутації Вашингтона та особисто президента Дональда Трампа, а також може остаточно зруйнувати світову стабільність.

Таку думку висловив сенатор США Ліндсі Грем в інтерв’ю LCI

«Щодо України та Росії, якщо ця війна закінчиться так, що створить враження перемоги Росії, це підпалить весь світ», — наголосив сенатор.

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Він підкреслив, що виведення американських військ з Афганістану було жахливим рішенням, яке не тільки зробило Америку слабкою в очах світу, а й зробило можливим вторгнення Росії до України.

«Я казав про це президенту Трампу особисто, а тепер кажу публічно: якщо ця війна закінчиться так, щоб ми [США — ред.] нібито кинули Україну, це буде гірше, ніж вихід з Афганістану і стане великим ударом по стабільності у світі», — сказав сенатор.

На думку Ліндсі Грема, Трамп не захоче, щоб його ім’я асоціювалось з таким провалом дипломатії.

Нагадаємо, у США розчаровані умовами, які Росія висунула для перемир’я з Україною щонайменше на 30 днів, адже вони нездійсненні. ABC News припускає, що адміністрація Трампа може відступити, оскільки Україна та Росія посилюють атаки.

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