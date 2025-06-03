Удар по Одессе: "Шахеды" падали прямо на дома — что говорят местные

Удар по Одессе ночью 3 июня

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В результате ночной атаки Одессы ранены пять человек. Русские дронами ударили по составу с пищевыми продуктами. Один из «шахедов» упал на огород частного дома, рядом разрушены все помещения. А у соседней многоэтажки вылетели окна.

О последствиях обстрела идет речь в ТСН.

Россияне атаковали Одессу около трех часов ночи. Основной удар пришелся на склад. Огонь загорелся на площади в тысячу квадратных метров. Спасателям пришлось задействовать большое количество спецавтомобилей для доставки воды. Когда попали внутрь, увидели, что враг просто уничтожил большое количество продуктов.

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«По разным адресам вспыхнули пожары. Самая масштабная была в складских помещениях с продуктами питания. Имелось мороженое и замороженные продукты. К счастью, работники во время воздушной тревоги находились в укрытии», — рассказали в ГСЧС.

В общей сложности в Одессу ночью зашли почти полтора десятка дронов. Девять из них сбили военные моряки прямо над морем. Еще несколько «шахедов» мобильные огненные группы и противовоздушная оборона добивали уже над городом. Один из «шахедов» упал в огород частного дома рядом с многоэтажкой. Люди в доме спали и только чудом успели спастись.

«Спали с мужчиной, в полтретьего ночи мы проснулись и слышали взрывы. Но когда начала падать люстра у нас, мужчина начал кричать — в подвал! Все комнаты разрушены. С той стороны все развалено, приезжали со служб, сказали, что восстановлению не подлежит», — говорит пострадавшая Анна Пустовойтенко.

«Просто над домом летали и за 15 минут до окончания тревоги упал „шахед“. Мы с женой выскочили, потому что потолок мог на нас упасть в доме. Горел огород здесь весь и вот эту газовую трубу оторвало и ее ночью газовую службу вызвал — они быстро приехали и закрыли», — добавил ее муж Сергей Пустовойтенко.

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Еще по нескольким адресам обломки сбитых дронов вызвали возгорание припаркованных автомобилей. Ранения получили пять человек. Одного из раненых забрала скорая в больницу в состоянии средней степени тяжести. Другим медики помогли на месте.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео:

Ужасные удары по Сумам и Одессе: погибшие и раненые

Напомним, что сегодня российские войска также нанесли кровавый удар по Сумам. В результате вражеского обстрела погибли 4 человека, еще 28 — ранены, из них трое детей.

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