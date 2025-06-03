Удар по Одесі вночі 3 червня / © ДСНС

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Унаслідок нічної атаки Одеси поранено п’ятеро людей. Росіяни дронами вдарили по складу з харчовими продуктами. Один із «шахедів» упав на город приватного будинку, поруч зруйновані всі приміщення. А в сусідньої багатоповерхівки повилітали вікна.

Про наслідки обстрілу йдеться в ТСН.

Росіяни атакували Одесу близько третьої години ночі. Основний удар прийшовся ось на склад. Вогонь запалав на площі у тисячу квадратних метрів. Рятувальникам довелося задіяти велику кількість спецавтівок для доставки води. Коли потрапили всередину побачили, що ворог просто знищив велику кількість продуктів.

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«За різними адресами спалахнули пожежі. Наймасштабнішою була в складських приміщеннях з продуктами харчування. Там було морозиво та заморожені продукти. На щастя працівники під час повітряної тривоги перебували в укритті», — розповіли у ДСНС.

Загалом на Одесу вночі зайшли майже півтора десятки дронів. Дев’ять з них збили військові моряки прямо над морем. Ще кілька «шахедів» мобільні вогняні групи та протиповітряна оборона добивали вже над містом. Один з «шахедів» впав в город приватного будинку, поряд з багатоповерхівкою. Люди в будинку спали і лише дивом встигли врятуватися.

«Спали з чоловіком, о пів на третю ночі ми прокинулися і чули вибухи. Але коли почала падати люстра у нас, чоловік почав кричати — у підвал! Усі кімнати поруйновані. З того боку все розвалене, приїздили зі служб сказали, що відновленню не підлягає», — каже постраждала Ганна Пустовойтенко.

«Просто над будинком літали і за 15 хвилин до закінчення тривоги впав „шахед“. Ми з дружиною вискочили бо стеля могла на нас впасти у хаті. Горів город тут увесь і ось цю газову трубу відірвало і я вночі газову службу викликав — вони швидко приїхали і закрили», — додав її чоловік Сергій Пустовойтенко.

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Ще за кількома адресами уламки збитих дронів спричинили загорання припаркованих автівок. Поранення отримали пʼятро людей. Одного з поранених забрала швидка до лікарні у стані у стані середнього ступеню важкості. Іншим медики допомогли на місці.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

Жахливі удари по Сумах та Одесі: загиблі та поранені

Нагадаємо, що сьогодні російські війська також завдали кривавого удару по Сумах. Внаслідок ворожого обстрілу загинули 4 людини, ще 28 — поранені, з них троє дітей.

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