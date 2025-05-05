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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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В Одесі пролунала серія вибухів: що відомо

Місто масовано атакують безпілотники.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вибух.

Вибух. / © Associated Press

Пізно ввечері 5 травня в Одесі сталися потужні вибухи. У місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та місцеві медіа.

“В місті чутно вибухи”, - повідомив міський голова.

Моніторингові канали пишуть, що росіяни масовано атакують “Шахедами” Одесу. У місті прогриміла серія вибухів. Також нові безпілотники рухаються в напрямку міста з моря.

Зауважимо, що від 21:37 на Одещині оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, які тримають курс на Одещину.

Як повідомлялося, минулої ночі росіяни випустили ракети та дрони по Україні. Зокрема, армія РФ атакувала Сумщину двома балістичними ракетами „Іскандер”-М/KN-23 із Курської області.

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