В Одесі пролунала серія вибухів: що відомо

Вибух. / © Associated Press

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Пізно ввечері 5 травня в Одесі сталися потужні вибухи. У місті пролунало кілька вибухів.

Про це повідомив мер Одеси Геннадій Труханов та місцеві медіа.

“В місті чутно вибухи”, - повідомив міський голова.

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Моніторингові канали пишуть, що росіяни масовано атакують “Шахедами” Одесу. У місті прогриміла серія вибухів. Також нові безпілотники рухаються в напрямку міста з моря.

Зауважимо, що від 21:37 на Одещині оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попереджали про декілька груп БпЛА в акваторії Чорного моря, які тримають курс на Одещину.

Як повідомлялося, минулої ночі росіяни випустили ракети та дрони по Україні. Зокрема, армія РФ атакувала Сумщину двома балістичними ракетами „Іскандер”-М/KN-23 із Курської області.

Дата публікації 14:56, 05.05.25 Кількість переглядів 69 Київ від дронів відбився, але наслідків не уник! Ситуація на Оболоні!