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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В Одессе раздалась серия взрывов: что известно

Город массированно атакуют беспилотники.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

Поздним вечером 5 мая в Одессе произошли мощные взрывы. В городе раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и местные медиа.

"В городе слышны взрывы", - сообщил городской голова.

Мониторинговые каналы пишут, что россияне массированно атакуют "Шахедами" Одессу. В городе прогремела серия взрывов. Также новые беспилотники двигаются в направлении города с моря.

Заметим, что с 21:37 в Одесской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в акватории Черного моря, которые держат курс на Одесщину.

Как сообщалось, минувшей ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине . В частности, армия РФ атаковала Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из Курской области.

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