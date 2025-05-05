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- Украина
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В Одессе раздалась серия взрывов: что известно
Город массированно атакуют беспилотники.
Поздним вечером 5 мая в Одессе произошли мощные взрывы. В городе раздалось несколько взрывов.
Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и местные медиа.
"В городе слышны взрывы", - сообщил городской голова.
Мониторинговые каналы пишут, что россияне массированно атакуют "Шахедами" Одессу. В городе прогремела серия взрывов. Также новые беспилотники двигаются в направлении города с моря.
Заметим, что с 21:37 в Одесской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в акватории Черного моря, которые держат курс на Одесщину.
Как сообщалось, минувшей ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине . В частности, армия РФ атаковала Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из Курской области.