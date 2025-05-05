В Одессе раздалась серия взрывов: что известно

Взрыв. / © Associated Press

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Поздним вечером 5 мая в Одессе произошли мощные взрывы. В городе раздалось несколько взрывов.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов и местные медиа.

"В городе слышны взрывы", - сообщил городской голова.

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Мониторинговые каналы пишут, что россияне массированно атакуют "Шахедами" Одессу. В городе прогремела серия взрывов. Также новые беспилотники двигаются в направлении города с моря.

Заметим, что с 21:37 в Одесской области объявлена воздушная тревога. Воздушные силы предупреждали о нескольких группах БпЛА в акватории Черного моря, которые держат курс на Одесщину.

Как сообщалось, минувшей ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине . В частности, армия РФ атаковала Сумщину двумя баллистическими ракетами "Искандер"-М/KN-23 из Курской области.

Дата публикации 14:56, 05.05.25 Количество просмотров 69 Киев от дронов отбился, но последствий не избежал! Ситуация на Оболони!