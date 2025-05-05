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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
370
Время на прочтение
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Ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине: где гремели взрывы

Ночью, 5 мая, украинские города снова находились под вражеской атакой, в ряде регионов работала ПВО.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Ночью было неспокойно

Ночью было неспокойно / © Associated Press

В ночь на 5 мая 2025 года россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами.

Об этом сообщили в Воздушных силах.

«Противник атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами „Искандер”-М/KN-23 из Курской области, а также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово, Приморск — ТОТ Запорожской области“, — говорится в сообщении.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.

«21 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донетчина», — добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что россияне ударили по Конотопу на Сумщине.

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Дата публикации
Количество просмотров
370
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