- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 370
- Время на прочтение
- 1 мин
Ночью россияне выпустили ракеты и дроны по Украине: где гремели взрывы
Ночью, 5 мая, украинские города снова находились под вражеской атакой, в ряде регионов работала ПВО.
В ночь на 5 мая 2025 года россияне атаковали Украину ракетами и ударными дронами.
Об этом сообщили в Воздушных силах.
«Противник атаковал Сумщину двумя баллистическими ракетами „Искандер”-М/KN-23 из Курской области, а также 116 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов из районов: Курск, Орел, Миллерово, Приморск — ТОТ Запорожской области“, — говорится в сообщении.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 42 ударных БпЛА типа «Shahed» (беспилотников других типов) на востоке, севере и юге страны.
«21 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадали Сумщина и Донетчина», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что россияне ударили по Конотопу на Сумщине.