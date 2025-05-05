Шторм в Китае опрокинул лодки: в воде оказались 84 человека (фото)

Флаг Китая

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Из-за шторма на юго-западе Китая на реке Янцзы перевернулись четыре лодки. В результате аварии погибли девять человек. Еще один человек пропал без вести.

Об этом сообщает китайский государственный телеканал CCTV.

Инцидент с лодками произошел на самой длинной китайской реке Янцзы. Причиной аварии стал внезапный ливень с градом.

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Согласно первым сообщениям, перевернулись две туристические лодки. Однако камеры видеонаблюдения и официальное информагентство Xinhua сообщили 5 мая, что авария произошла с четырьмя лодками.

По предварительным данным, во время аварии с лодками в воду упали 84 человека. Пока удалось найти или спасти 83 из них. Сообщается, что 70 пострадавших находятся в больницах без угрозы их жизням. Еще четверо людей не пострадали и находятся в безопасности.

По информации Xinhua, к ликвидации последствий аварии привлечены около 500 спасателей. Это произошло после того, как президент Китая Си Цзиньпин призвал региональные власти «сделать все возможное». Лидер страны также отметил необходимость усилить меры безопасности, чтобы сдержать рост несчастных случаев в популярных туристических местах и общественных пространствах.

Опрокинутые лодки после шторма в Китае / © vz.ua

К слову, в марте в США пронесся мощный торнадо. Из-за разрушительной стихии в шести штатах погибли 33 человека. Были повелены деревья, оборваны линии электропередач и повреждено много зданий.

Добавим, что в конце апреля в Стамбуле произошло сразу три землетрясения в день с толчками магнитудой 6,2. Это вызвало панику у жителей Турции, помнящих разрушительные землетрясения в 2023 году. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.