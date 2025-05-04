Какому знаку Зодиака повезет 5 мая

Стрелец / © Credits

Реклама

Обстоятельства нашей жизни меняются постоянно, то подниманию нас на вершину успеха, то опускают вниз – к плохому настроению и, как нам кажется, безнадежности. Вот только стоит ли отчаиваться, если мы можем стать любимцами судьбы в любой момент! Какому знаку Зодиака повезет сегодня – 5 мая?

День темной – «сатанинской» – энергетики, которая делает нас злыми и раздражительными. Под ее слиянием – иногда совершенно неожиданно для себя – можно совершить поступок, о котором уже завтра придется пожалеть. Конфликты в такие дни буквально витают в воздухе, поэтому очень важно соблюдать осторожность: не встревать в чужие споры, особенно если их предмет нас не касается, не реагировать на возможны провокации, не принимать близко к сердцу высказывания токсичных людей. Ну, а лучше всего – разумеется, если такое возможно –вообще отказаться т общения с кем бы то ни было, хотя в понедельник это будет затруднительно.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на негативную энергетику дня, именно сегодня получат предложение профессионального характера, которое окажется перспективным и многообещающим. Тем не менее, несмотря на это, звезды рекомендуют представителям знака не спешить с положительным ответом – сначала необходимо хорошо подумать над тем, какую роль в их жизни может сыграть эта должность, и уже, согласуясь с полученными соображениями, принимать такое важное решение.

Реклама

Читайте также: