Якому знаку зодіаку пощастить 5 травня

Стрілець / © Credits

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Обставини нашого життя змінюються постійно, то піднімаючи нас на вершину успіху, то опускаючи до поганого настрою і, як нам здається, безнадійності. Ось тільки чи варто впадати у відчай, якщо ми можемо стати улюбленцями долі будь-якої миті! Якому знаку зодіаку пощастить сьогодні — 5 травня?

День темної — «сатанинської» — енергетики, яка робить нас злими та дратівливими. Під її впливом — іноді зовсім несподівано для себе — можна зробити вчинок, про який уже завтра доведеться пошкодувати. Конфлікти в такі дні буквально витають у повітрі, тому дуже важливо бути обережними: не втручатися в чужі суперечки, особливо якщо їхня причина нас не стосується, не реагувати на можливі провокації, не брати близько до серця висловлювання токсичних людей. А найкраще — звісно, якщо це можливо — взагалі відмовитися від спілкування з будь-ким, хоча в понеділок це буде складно.

Стрілець

Стрільці, незважаючи на негативну енергетику дня, саме сьогодні отримають пропозицію професійного характеру, яка виявиться перспективною і багатообіцяльною. Та незважаючи на це, зірки рекомендують представникам знака не поспішати з позитивною відповіддю — спочатку необхідно добре подумати про те, яку роль у їхньому житті може зіграти ця посада, і вже погоджуючись з отриманими міркуваннями, ухвалювати таке важливе рішення.

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