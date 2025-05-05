Трамп введет 100% пошлины на иностранные фильмы

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет 100% пошлины на фильмы, которые создаются другими странами и экспортируются в США.

Трамп в соцсети Х обвинил другие страны в сознательном ослаблении американской киноиндустрии и угрозе национальной безопасности.

«Я уполномочиваю Министерство торговли и торгового представителя Соединенных Штатов немедленно начать процесс введения 100% пошлины на все фильмы, попадающие в нашу страну, произведенные за границей. Мы снова хотим, чтобы кино делали в Америке», — подчеркнул он.

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Кроме этого, Трамп заявил о «скорой смерти» американской киноиндустрии в результате согласованных действий других государств, якобы предлагающих различные стимулы, чтобы переманить американских кинопроизводителей.

По его мнению, такие шаги не только снижают экономическую активность в США, но и представляют информационно-пропагандистскую угрозу.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что введет взаимные пошлины на товары из всех стран мира в размере 10%. Также США ввели 25-процентные тарифы на весь импорт автомобилей в США. Они заработали с 3 апреля. Трамп подчеркнул, что 2 апреля для США стал «днем экономической независимости».

Министр финансов США Скотт Бессент впоследствии пояснил, что Вашингтон не ввел пошлины на товары из России и Беларуси, поскольку эти страны под санкциями, поэтому торговля с ними не происходит.