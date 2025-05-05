Трамп запровадить 100% мита на іноземні фільми

Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявив, що країна запровадить 100% мита на фільми, які створюють інші країни та експортують до США.

Трамп у соцмережі Х звинуватив інші країни у свідомому послабленні американської кіноіндустрії та загрозі національній безпеці.

«Я уповноважую Міністерство торгівлі та торговельного представника Сполучених Штатів негайно розпочати процес запровадження 100% мита на всі фільми, що потрапляють до нашої країни, вироблені за кордоном. Ми знову хочемо, щоб кіно робили в Америці», — наголосив він.

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Крім цього, Трамп заявив про «швидку смерть» американської кіноіндустрії внаслідок узгоджених дій інших держав, які нібито пропонують різні стимули, щоб переманити американських кіновиробників.

На його думку, такі кроки не лише знижують економічну активність у США, а й становлять інформаційно-пропагандистську загрозу.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що запровадить взаємні мита на товари з усіх країн світу розміром 10%. Також США запровадили 25-відсоткові тарифи на весь імпорт автомобілів до США. Вони запрацювали від 3 квітня. Трамп наголосив, що 2 квітня для США став «днем економічної незалежності».

Міністр фінансів США Скотт Бессент згодом пояснив, що Вашингтон не запровадив мита на товари з Росії та Білорусі, позаяк ці країни під санкціями, а тому торгівля з ними не відбувається.