Торнадо в США убил более 30 человек

В США количество погибших из-за мощного шторма и серии торнадо возросло до 33 человек в шести штатах.

Об этом пишет CNN.

В Оклахоме один человек погиб из-за ухудшения видимости в округе Гарфилд, сообщил местный департамент по чрезвычайным ситуациям.

В Миссисипи, по меньшей мере, четыре человека стали жертвами сильных гроз и торнадо, ударивших по южным регионам в субботу. Три смерти зафиксировали в округе Уолтолл, еще один человек погиб на юго-западе округа Ковингтон. Также сообщается о нескольких пострадавших.

Фото: Associated Press

Последствия стихии

Округ Ковингтон потерпел серьезные разрушения после удара двух торнадо. Стихия свалила деревья, оборвала линии электропередач и повредила многие здания. В городе Хот Кофе прошел первый торнадо, а второй поразил город Семинария, где один человек погиб и еще один получил тяжелые травмы.

Напомним, ураган "Гелен", накрывший юго-восток США, унес жизни более двух сотен человек.

А мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления.

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