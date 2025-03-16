Торнадо в США вбив понад 30 осіб 

У США кількість загиблих через потужний шторм і серію торнадо зросла до 33 осіб у шести штатах.

Про це пише CNN.

В Оклахомі одна людина загинула через погіршення видимості в окрузі Гарфілд, повідомив місцевий департамент з надзвичайних ситуацій,

У Міссісіпі щонайменше четверо людей стали жертвами сильних гроз і торнадо, які вдарили по південних регіонах у суботу. Три смерті зафіксували в окрузі Уолтолл, ще одна людина загинула на південному заході округу Ковінгтон. Також повідомляється про кількох постраждалих.

Фото: Associated Press

Наслідки стихії

Округ Ковінгтон зазнав серйозних руйнувань після удару двох торнадо. Стихія повалила дерева, обірвала лінії електропередач і пошкодила багато будівель. У місті Хот Кава пройшов перший торнадо, а другий вразив місто Семінарія, де одна людина загинула і ще одна отримала важкі травми.

Нагадаємо, ураган "Гелен", що накрив південний схід США, забрав життя понад двох сотень людей.

А потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення.

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