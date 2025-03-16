Торнадо в США вбив понад 30 осіб 

Стихія наробила біди у низці штатів.
У США кількість загиблих через потужний шторм і серію торнадо зросла до 33 осіб у шести штатах.
Про це пише CNN.
В Оклахомі одна людина загинула через погіршення видимості в окрузі Гарфілд, повідомив місцевий департамент з надзвичайних ситуацій,
У Міссісіпі щонайменше четверо людей стали жертвами сильних гроз і торнадо, які вдарили по південних регіонах у суботу. Три смерті зафіксували в окрузі Уолтолл, ще одна людина загинула на південному заході округу Ковінгтон. Також повідомляється про кількох постраждалих.
Наслідки стихії
Округ Ковінгтон зазнав серйозних руйнувань після удару двох торнадо. Стихія повалила дерева, обірвала лінії електропередач і пошкодила багато будівель. У місті Хот Кава пройшов перший торнадо, а другий вразив місто Семінарія, де одна людина загинула і ще одна отримала важкі травми.
Нагадаємо, ураган "Гелен", що накрив південний схід США, забрав життя понад двох сотень людей.
А потужний ураган "Мілтон" досяг штату Флорида, спричинивши торнадо, повені та підтоплення.
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