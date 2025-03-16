День ангела 16 березня: кого та як вітати з іменинами

16 березня 2025 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 16 березня

16 березня 2025 року привітайте з іменинами Дениса, Івана, Олександра, Павла, Романа.

Денис — давньогрецьке походження, означає "присвячений Діонісу". В дитинстві непосидючий, розумний. В дорослому віці стає веселим, оптимістичним, товариським.

Іван — давньоіудейське ім'я, перекладається як "милість Божа". В дитинстві відданий, дружелюбний. В дорослому віці стає неквапливим, працьовитим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як "захисник". В дитинстві наполегливий, ціленаправлений. В дорослому віці стає дещо запальним, може бути дратівливим.

Павло — латинське походження, означає "молодший". В дитинстві скромний, щирий. В дорослому віці може не довіряти людям, інколи може впасти в депресію.

Роман — латинське ім'я, перекладається як "римський громадянин". В дитинстві товариський, щедрий. В дорослому віці завжди прийде на допомогу, стає життєлюбним.

День ангела 16 березня — душевні привітання в прозі

День ангела 16 березня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

Вітаю тебе з Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець завжди буде поруч, оберігає від негараздів і допомагає здійснювати всі твої мрії. Бажаю світла, гармонії, добробуту та натхнення в кожному дні!

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Сьогодні особливий день – день твого ангела-охоронця. Нехай він завжди буде тобі надійним захистом, допомагає у важкі моменти й підказує правильний шлях. Бажаю радості, здоров’я, тепла та добробуту!

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Нехай твій ангел-охоронець завжди веде тебе світлою дорогою життя, оберігає від усього лихого та дарує багато щасливих моментів. Бажаю тобі міцного здоров’я, любові, успіху та спокою в серці!

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Нехай цей день нагадує тобі, що поруч завжди є небесний заступник, який веде тебе до добра й успіху. Бажаю світлих думок, міцної віри у свої сили, чудового настрою та здійснення всіх бажань!

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У твій День ангела хочу побажати тобі гармонії, радості та внутрішнього світла. Нехай твій охоронець завжди спрямовує тебе до найкращого, допомагає у важливих справах і дарує незмінне щастя.

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